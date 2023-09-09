Москва 09 сентября 2023, 16:29 Более миллиона победителей розыгрыша на выборах мэра Москвы начали получать баллы Первые победители «Миллиона призов» смогут активировать выигрышные коды в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники онлайн-голосования на выборах в столице смогут активировать призовые коды программы «Миллион призов». Победителями акции #ВыбираемВместе2023 стали 1 094 159 человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первый розыгрыш призов среди москвичей, проголосовавших накануне в онлайн-режиме на выборах мэра, состоялся 9 сентября. С 12:00 у победителей появилась возможность активировать выигрышные коды. Участникам розыгрыша после полудня начали поступать СМС с сообщением об их победе. Также можно самим проверить выигрыш и активировать код на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Там есть все данные о ее партнерах и условиях проведения.

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Победителям начислили одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно потратить на свое усмотрение: товары в магазинах, рестораны, музеи, театры или на благотворительность. Один балл эквивалентен одному рублю.

В акции можно принять участие 9 и 10 сентября, проголосовав онлайн на mos.ru или на избирательным участке через терминал. Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО стартовали в пятницу и продлятся до 10 сентября. Призовые баллы будут разыгрывать 9, 10 и 11 сентября.

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