Москва 28 июля 2023, 16:24 Более миллиона «квадратов» жилья по реновации введут в Москве Бочкарев: 1,2 миллиона квадратных метров жилья по реновации введут в Москве в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году в столице введут в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилья по реновации. Благодаря программе появляется качественное городское пространство с инфраструктурой в шаговой доступности, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Город строго выполняет все взятые на себя обязательства, касающиеся предоставляемых районов переселения и качества самого жилья. Кроме того, районы и кварталы столицы становятся в целом более приспособленными и комфортными для жизни, работы и отдыха», — сказал он.

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По его словам, программа реновации пользуется популярностью и доверием среди москвичей.

Заммэра добавил, что до конца месяца жители столицы смогут изучить городские проекты, которые трансформируют городской ландшафт и делают его более привлекательным. Например, на Гоголевском бульваре можно посетить фотовыставку «Москва — территория комфорта», где представили программу реновации жилья, строительство социальной инфраструктуры и интересные проекты в сфере недвижимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на юге и юго-востоке столицы под заселение передали 57 домов. В четырех районах программа реновации находится на завершающей стадии.