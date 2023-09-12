12 сентября 2023, 10:56
Более миллиона газовых плит проверили в московских многоэтажках с начала года
Проверку более 1,1 млн газовых плит провели в квартирах Москвы с начала года
В столице почти два миллиона семей пользуются газовыми плитами. В связи с этим специалисты регулярно проверяют безопасность оборудования и проводят ежегодное плановое техобслуживание. За первые восемь месяцев этого года они проинспектировали более 1,1 миллиона газовых плит. Это более 60% от общего числа, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», — подчеркнул он.
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Бирюков добавил, что в случае обнаружения неполадок их устраняют на месте. В среднем срок службы газовой плиты составляет 10-12 лет. После его истечения оборудование необходимо заменить.
Газовая плита обязательно должна быть оборудована специальной системой контроля. С ее помощью подача ресурса прекращается, если погасло пламя. Ответственность за безопасность эксплуатации в первую очередь лежит на владельце, подчеркнул Бирюков.
Подробнее о проверке газовых плит можно узнать на сайте АО «МОСГАЗ».
Ранее стало известно, что более 200 жителей села Шубино смогут подключиться к газу по губернаторской программе.
Газ
Москва 2023
Петр Бирюков
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