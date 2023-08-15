15 августа 2023, 14:37
Более миллиона человек посетили Северный речной вокзал в Москве с начала года
Северный речной вокзал в Москве с начала 2023 года посетили более миллиона человек
Благодаря большому обновлению в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест в Москве. Как сообщили на сайте мэра города, только с начала этого года его посетили более миллиона человек.
После реконструкции на Северном речном вокзале проводят мастер-классы, занятия спортом на свежем воздухе, концерты и выставки. Рядом открыли пляжную зону с бассейнами и детскую площадку. Вокзал также работает и по прямому назначению, привлекая туристов.
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«Здесь приятно гулять, можно взять напрокат велосипед или самокат. Кроме того, от причалов можно отправиться в путешествие на теплоходе до 30 крупных городов России. В этот сезон навигации вокзал принял и отправил свыше тысячи круизных судов с более чем 190 тысячами пассажиров на борту», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В ближайшие дни на Северном речном вокзале пройдет сразу несколько интересных событий. Среди них — фестиваль в поддержку бездомных животных «Следующая остановка — дом», сеансы наблюдения за звездами на крыше вокзала, а также фотовыставка, посвященная 140-летию со дня рождения российского велоспорта.
Ранее Москва заняла второе место среди популярных туристических направлений в России. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, столица уступила только Краснодарскому краю.
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