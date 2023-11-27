Москва 27 ноября 2023, 18:20 Более двух тысяч человек получили ключи от новых квартир на северо-западе Москвы Более 2,3 тысячи москвичей получили ключи от новых квартир в Хорошево-Мневниках Сайт мэра и правительства Москвы

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В Хорошево-Мневниках под заселение по программе реновации передали пять новостроек, еще пять — в процессе строительства и одна — в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В районе Хорошево-Мневники город предложил квартиры в новостройках москвичам из 12 старых домов, девять из них уже полностью расселены. Правообладателями комфортного жилья стали более 2,3 тысячи человек, из них свыше 400 заключили договоры с начала 2023 года», — рассказал он.

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Всего по программе реновации в новостройки переедут более 30 тысяч жителей 156 старых домов. Все квартиры выполнят с отделкой, там установят газовые плиты, оборудуют санузел. Часть из них оборудуют для маломобильных граждан.

Территории вокруг новых домов благоустроят. Во дворах появятся дополнительные игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, а также скамейки для отдыха.

Также новых жильцов ждут две новостройки на юге Москвы. По программе реновации там переселили уже более 11,2 тысячи человек.