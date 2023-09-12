Москва 12 сентября 2023, 12:10 Более двух тысяч архитектурных памятников отреставрировали в Москве за 12 лет Более двух тысяч памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Более двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года. Об этом сообщили на портале столичного правительства.

В пресс-службе мэрии уточнили, что количество памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии уменьшилось с 1325 до 177, то есть в 7,4 раза. Доля объектов в хорошем или удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4%.

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На данный момент в Москве продолжаются реставрационные работы почти на 600 объектах культурного наследия. Около 200 из них завершат в 2023 году. Реставрацией занимаются городские органы, федеральные ведомства и частные владельцы этих памятников.

Так, в прошлом году отреставрировали более 200 памятников истории и культуры, включая небольшие особняки, храмы и крупные комплексы, такие как павильоны ВДНХ. Например, завершили работы по реставрации особняка Рутковских, построенного в XIX веке, расположенного в Большом Козловском переулке. Отреставрировали фасад здания, арку с коваными воротами, кирпичные своды Монье, мозаичный пол, исторический паркет и другие детали интерьера.

Также на Тверском бульваре завершилась реставрация дома, известного по роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Этот дом является частью усадьбы А. А. Яковлева, тайного советника обер-прокурора Святейшего синода, и с 1930-х годов здесь размещается Литературный институт имени А. М. Горького. В ходе реставрации восстановили главный дом, два флигеля и конюшню.

Ранее исторические залы Сандуновских бань открыли в Москве после реставрации.