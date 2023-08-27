Москва 27 августа 2023, 10:34 Более двух миллионов поездок совершили за неделю после запуска на МЦД-3 Ликсутов: на МЦД-3 за неделю пассажиры совершили больше двух миллионов поездок Сайт мэра и правительства Москвы

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За семь дней после начала работы МЦД-3 пассажиры совершили свыше двух миллионов поездок. Третий диаметр запустили 17 августа, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Это отличный показатель, который демонстрирует востребованность и удобство нового маршрута», — подчеркнул он.

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Руководитель дептранса уточнил, что МЦД-3 проходит через 24 столичных района и четыре города Подмосковья. Благодаря запуску третьего диаметра горожане смогут пользоваться прямыми маршрутами. В частности, без пересадок можно добраться из Зеленограда до Электрозаводской или из Раменского до Останкина.

Ликсутов добавил, что перед открытием МЦД-3 специалисты обновили подвижной состав, на диаметральном маршруте запустили современные поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д. Он отметил, что в часы пик интервал движения сократился до 5,5-5,6 минут, а дневного перерыва в движении больше нет.

Кроме того, новый тариф и бесплатные пересадки на метро и МЦК позволили сделать поездки дешевле.

Ранее новую модель электропоезда «Иволга 4.0» представили в Петербурге. Состав в будущем начнет курсировать в столице.