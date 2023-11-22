Москва 22 ноября 2023, 18:05 Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве с 2015 года Бирюков: более 9 тысяч фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с 2015 года Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2015 года специалисты московского жилищно-коммунального комплекса обновили фасады более девяти тысяч многоэтажек по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров», — отметил заммэра.

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Во время работ по обновлению использовали передовые технологии, соответствующие особенностям каждого вида объекта.

Для реставрации фасадов, облицованных небольшими керамическими плитками, применят полимерцементные смеси на армирующих сетках. Такой метод прочно защитит фасад не менее чем на 30 лет.

Кирпичные фасады в рамках капитального ремонта обязательно обрабатывали методом гидрофобизации. Она предотвратит негативное воздействие влаги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации доходного дома Тюляевой на улице Забелина.