Москва 10 июля 2023, 16:41 Более четырех тысяч рабочих мест создадут в Москве по реновации Заммэра Москвы Бочкарев: более четырех тысяч рабочих мест откроют в четырех округах РИА «Новости»

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Благодаря созданию инфраструктуры по программе реновации, в Зеленограде, Новой Москве и Центральном округе столицы появится более четырех тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, в Зеленоградском и Центральном административных округах появится около 1,5 тысячи рабочих мест, а еще примерно 1,3 тысячи — в Троицком и Новомосковском округах.

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Создание городских сервисов в спальных районах, построенных еще в советское время, поможет разгрузить дорожные сети и облегчить проезд в центре Москвы. Они также позволят жителям этих районов найти работу поблизости от дома и сохранить больше времени для себя, семьи и друзей.

Ранее сообщалось о том, что больше 127 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации.