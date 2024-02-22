Москва 22 февраля 2024, 19:25 Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность в День защитника Отечества в Москве Более четырех тысяч человек будут следить за порядком в Москве 23 февраля Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В День защитника Отечества безопасность на московских улицах возьмут под контроль свыше четырех тысяч человек. Места массовых гуляний проверят полиция и кинологи со служебными собаками, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

За общественным порядком в Москве 23 февраля будут следить более 2,4 тысячи сотрудников Росгвардии, свыше 1,8 тысячи полицейских и больше 100 народных дружинников.

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Площадки, где запланированы концерты и другие развлекательные мероприятия, обследуют правоохранители и кинологи.

В преддверии праздника московские улицы преобразили более двух тысяч флагов. Для горожан создали тематические фотозоны, где можно сделать памятный снимок. Также в Москве прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.