Москва 15 июля 2023, 12:49 Более 95 тысяч изданий и 190 подкастов разместили в московском библиотечном проекте «Электронекрасовка» Заммэра Москвы Сергунина рассказала о библиотечном проекте «Электронекрасовка» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московский проект «Электронекрасовка» отмечает свое пятилетие. На сайте представлено свыше 95 тысяч изданий и архивных документов, а также 190 аудиофайлов с подкастами. Об этом сообщила вице-мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, специалисты Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова каждый день переводят в цифровой вид материалы из фонда читальни и добавляют их на сайт. В онлайн-библиотеке с помощью фильтров можно выбрать интересующий материал, отметив категорию, автора, тематику и язык. Читателям доступно в общей сложности больше трех тысяч российских и иностранных произведений, 46 тысяч газет и журналов, а также 44 тысячи открыток, плакатов и фотографий.

Реклама

Сергунина уточнила, что с января этого года коллекцию изучили больше 368 тысяч пользователей. На сайте есть отдельная рубрика «Детская комната», в которой юные читатели могут ознакомиться с «Азбукой», комиксами 1920-х годов, а также изучить иллюстрации к сказке «Оле-Лукойе», историю народных игрушек и считалки конца XIX — начала XX века.

Кроме того, в виде подкастов предлагается послушать исторические выпуски, лекции по урбанистике, записи сказок разных народов.

Ранее сервис «Библиотеки Москвы» оснастили новыми поисковыми фильтрами.