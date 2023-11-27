Москва 27 ноября 2023, 13:22 Более 900 тысяч госуслуг оказали сотрудники ГИБДД в Москве в этом году Сотрудники Госавтоинспекции Москвы оказали более 900 тыс. госуслуг за 10 месяцев Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве за первые десять месяцев этого года сотрудник Госавтоинспекции оказали более 900 тысяч государственных услуг. Самыми популярными из них стали внесение изменение в регистрационные данные автомобилей, постановка машин на учет и обмен национальных водительских удостоверений, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Всего с января по октябрь сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений провели 902 547 операций, в том числе на территории многофункциональных центров «Мои документы», — 253 678. Кроме того, они выдали более 263 тысяч водительских удостоверений, из них в МФЦ — 54 314.

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Для того, чтобы получить госуслуги по линии Госавтоинспекции, необходимо подать заявление через Единый портал.

Ранее в ГИБДД предоставил статистику по дорожно-транспортным происшествиям за минувшую неделю. Количество аварий достигло 124, 29 из которых произошли в среду.