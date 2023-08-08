Москва 08 августа 2023, 16:21 Более 900 градостроительных планов земельных участков выдали в Москве в 2023 году Москомархитектура выдала более 900 градостроительных планов земельных участков в 2023 году Фото: freepik.com

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За прошедшие семь месяцев в столице выдали примерно 900 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) на возведение соцобъектов. Среди них здания культуры и досугового назначения, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры. Нередко один участок предусматривает несколько видов разрешенного использования», — уточнила она.

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Председатель комитета отметила, что зачастую это объекты дошкольного, начального и среднего образования. Их количество превышает 500. Кроме того, 400 документов разрешают строить училища, техникумы, вузы и организации по переподготовке и повышению квалификации. Также на 230 участках возведут спортплощадки.

Княжевская добавила, что 216 выданных документов подразумевают строительство объектов культуры и досугового назначения. Еще 200 допускают возведение медучреждений, в том числе поликлиник.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что Москва выделит на строительство почти три триллиона рублей за три года.