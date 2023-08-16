16 августа 2023, 19:06
Более 90% зданий подготовили к отопительному сезону в Москве
Бирюков: подготовка к зиме завершилась более чем в 90% жилых домов и соцучреждений Москвы
Более 90% жилых домов и соцучреждений Москвы подготовили к новому отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
По его словам, работы прошли в соответствии с графиком с середины мая и должны завершиться до 1 сентября. Проверки помогут выявить возможные проблемы и оперативно их устранить.
Специалисты ПАО «МОЭК» завершают проверку городских тепловых сетей — это более 17 тысяч километров трубопроводов.
Петр Бирюков
Бирюков добавил, что приоритетное внимание получили школы, детские сады, больницы и поликлиники. Именно их в первую очередь начнут отапливать с наступлением холодов.
В общей сложности к отопительному сезону подготовят более 74 тысячи объектов, включая более 34 тысяч многоквартирных домов.
Ранее Госжилинспекция проверила температурно-влажностный режим более чем в двух тысячах жилых домов Подмосковья.
ЖКХ
Москва 2023
Петр Бирюков
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