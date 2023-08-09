Москва 09 августа 2023, 18:11 Более 90% теплосетей подготовили к отопительному сезону в Москве Заммэра Москвы Бирюков: более 90% теплосетей подготовили к отопительному сезону в столице РИА «Новости»

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Более 90% магистральных и разводящих тепловых сетей в Москве подготовили к отопительному сезону во время проведения летних профилактических работ. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты проводят гидравлические и температурные испытания теплосетей. На это время временно отключали горячее водоснабжение. Их главная цель — заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить непрерывное теплоснабжение потребителей в сезон.

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В ходе летних профилактических работ переложили трубопроводы с использованием современных технологий, а также провели профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов.

Сотрудники ПАО «МОЭК» проведут испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

«Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок — к 1 сентября», — заключил Бирюков.

Ранее сообщалось о том, что свыше двух километров трубопровода отремонтируют в поселке имени Цюрупы к осени.