Москва 23 августа 2023, 17:05 Более 90 детей пострадали в ДТП во дворах Москвы с начала года Госавтоинспекция Москвы: 91 ребенок пострадали в ДТП во дворах с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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За первые семь месяцев 2023 года в ДТП в московских дворах пострадал 91 ребенок в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции.

«Самая частая причина таких аварий — внезапное появление ребенка на проезжей части из-за стоящего автомобиля или другого препятствия», — подчеркнули в ведомстве.

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Сотрудники госавтоинспекции напомнили родителям о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра на улице. Водителям порекомендовали соблюдать скоростного режима на дворовых территориях и проявлять бдительность.

Со своей стороны специалисты регулярно проводят рейды и организовывают ликбезы безопасности для детей и их родителей.

Во вторник, 22 августа, стало известно, что водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве.