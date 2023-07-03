Москва 03 июля 2023, 15:48 Более 87 тысяч гостей посетили чувашский праздник «Акатуй» в Москве

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Чувашский национальный праздник «Акатуй», который прошел 1 июля на территории парка «Сокольники» в Москве, посетили более 87 тысяч гостей. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.

На гуляниях присутствовала почетная делегация во главе с губернатором Чувашии Олегом Николаевым. Для всех гостей праздника подготовили ярмарку с национальным костюмами и традиционными блюдами.

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Отмечается, что в рамках мероприятия также прошли соревнования по чувашской борьбе на поясах.