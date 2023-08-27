Москва 27 августа 2023, 19:30 Более 8,5 тысячи пользователей активировали зарядку электроавто через «Московский транспорт» Больше 8,5 тысячи москвичей активировали зарядку электроавто в приложении Фото: freepik.com

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Приложением «Московский транспорт» для активации зарядки электроавто воспользовалось свыше 8,5 тысячи пользователей. Всего в городе примерно 220 зарядных станций, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в приложении доступны полезные функции. В частности, можно найти зарядные станции «Энергия Москвы» на карте при активированном слое «Электрозарядные станции». Также пользователи смогут узнать о свободной станции и забронировать ее по пути. В карточке есть пошаговая инструкция по зарядке автомобиля.

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Ликсутов добавил, что в столице все больше пользуются популярностью электромобили. Только в 2023 году около четырех тысяч пользователей запустили зарядную сессию через приложение. Этот показатель равен примерно половине от всех активаций за 2021–2022 годы. Для владельцев электромашин и дальше продолжат развивать среду, заключил заммэра.

Ранее москвичам сообщили, что сеть зарядных станций для электромобилей расширят в столице до конца года. В городе установят 250 новых ЭЗС.