Москва 26 августа 2023, 09:22 Более 800 социальных объектов возвели в Москве за 11 лет Левкин: более 800 социальных объектов построили в Москве с 2011 по 2022 годы Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2011 по 2022 годы в столице удалось построить 837 объектов для социальных нужд и 1700 жилых. В этом году в городе ввели в эксплуатацию 60 соцобъектов, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«За 11 лет в Москве введено в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов», — уточнил он.

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Левкин подчеркнул, что в столице небывалые объемы строительства жилья. С 2019-го ежегодно вводили в эксплуатацию на 13% объектов больше, чем в предыдущий. Только в этом году достроили 60 социальных объектов.

Он добавил, что по окончании строительства новые здания необходимо «связать» с городом. Речь идет о подключении домов к коммунальной инфраструктуре, возведении соцобъектов в шаговой доступности и развитии транспортной инфраструктуры.

Ранее разработка стратегии развития строительной отрасли в Москве вышла на завершающий этап. Одними из основных ее задач стали создание качественной городской инфраструктуры и переход к инновационному лидерству.