02 августа 2023, 10:55
Более 80% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону
Заммэра Москвы Бирюков: более 80% домов в столице подготовили к отопительному сезону
Более 80% московских домов подготовили к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«В настоящее время уже полностью подготовили 27,6 тысячи жилых домов, что составляет свыше 80% от общего плана», — рассказал Бирюков.
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В пресс-службе городского хозяйства Москвы уточнили, что особое внимание при подготовке уделяется проверке тепловых сетей, для чего с мая по сентябрь проводятся тепловые и гидравлические испытания. Таким образом можно выявить ненадежные участки и заблаговременно заняться их ремонтом.
Всего к холодам подготовят более 74 тысяч объектов, из них более 34 тысяч — многоквартирные дома.
Также московские власти отчитались по темпам работы. Энергетики проверили более 12 тысяч километров сетей, отремонтировали 110 станций и котельных, 7,5 тысячи теплопунктов, свыше 160 километров воздушных линий электропередачи, 1,3 тысячи силовых трансформаторных подстанций, а также в целях профилактики отремонтировали 20 насосно-перекачивающих станций.
ЖКХ
Москва 2023
Петр Бирюков
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