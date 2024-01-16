Москва 16 января 2024, 13:11 Более 8 тысяч крыш жилых домов отремонтировали в Москве Бирюков: свыше восьми тысяч крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве по программе капитального ремонта обновили свыше восьми тысяч крыш жилых домов. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше восьми тысяч крыш жилых домов», — сообщил он.

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По словам заммэра, в программу вошли более 29 тысяч зданий площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Проект стал одним из самых масштабных не только в России, но и в мире.

Все работы провели с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий. За это время строители заменили покрытия, отремонтировали стыки плит и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновили ограждения.

Ранее в 119 многоквартирных домах в Москве капитально отремонтировали системы водоотведения по современной технологии.