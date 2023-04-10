Москва 10 апреля 2023, 10:41 Более 75 тысяч человек получили социальную помощь в больницах Москвы за 1,5 года Мэр Собянин: в больницах Москвы за 1,5 года социальную помощь получили 76 тысяч человек РИА «Новости»

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Социальную помощь в московских больницах за 1,5 года получили 76 тысяч пациентов. Это стало возможно благодаря работе социальных координаторов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Социальную помощь в больницах получили 76 тысяч человек за 1,5 года. Раньше немедицинскими проблемами пациентов приходилось заниматься врачам. В прошлом году заработал проект, в рамках которого социальные координаторы оказывают адресную поддержку людям», — написал он.

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Координаторы помогают людям решить различные вопросы: получить психологическую помощь, привезти документы или помочь с их оформлением, найти родственников, договориться об уходе на дому и другие.

Собянин подчеркнул, что работа социальных координаторов очень ценна. Ведь всем пациентам, особенно одиноким и пожилым, важно знать, что им есть к кому обратиться — даже если рядом нет близких.