Москва 04 мая 2023, 19:24 Более 740 тысяч «квадратов» жилья построят на северо-востоке Москвы по реновации Левкин: в СВАО Москвы по реновации спроектируют и построят 740 тысяч «квадратов» жилья РИА «Новости»

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В 16 районах СВАО приступили к проектированию и строительству жилой недвижимости для участников реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В Северо-Восточном округе столицы сейчас проектируют или возводят свыше 740 тысяч квадратных метров жилья по реновации. Лидерами по новостройкам станут Бабушкинский и Лосиноостровский районы.

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Специалисты начали разрабатывать проекты на 21 дом, общая площадь недвижимости составит 318 тысяч «квадратов». Еще 28 жилых зданий площадью 424 тысячи квадратных метров уже строят.

«В современные и комфортные дома смогут переехать более 25 тысяч жителей», — отметил Левкин.

Новостройки возводят по стандартам реновации. В домах установят современные лифты, в подъездах будет светло и просторно.

В квартирах выполнят улучшенную отделку. Кроме того, территорию возле зданий благоустроят. Во дворах появятся детские и спортивные площадки.

Под маломобильных жильцов адаптируют инфраструктуру.