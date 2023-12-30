Москва 30 декабря 2023, 16:28 Более 710 тысяч раз за пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветврачу Москвичи более 710 тысяч раз записали питомцев к ветврачу через онлайн-сервис Freepik

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За пять лет жители Москвы воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз, сообщила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

«Чаще всего владельцы записывают кошек и собак. Самой востребованной услугой остается вакцинация», — уточнила она.

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Шинкарук отметила, что пользователи могут в сервисе подобрать необходимую услугу и ближайшую ветклинику. Если в личном кабинете владельца на mos.ru внесены данные о животном, на запись уйдет не больше двух минут.

По словам замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова, городская ветеринарная автоматизированная система позволила создать услугу онлайн-записи к ветеринару и упростить жителям заботу о питомцах. Теперь москвичи могут выбирать удобное время и определенного специалиста, а также с помощью интерактивной карты найти подходящее учреждение. На mos.ru в сервисе «Мой питомец» также можно увидеть амбулаторную карту животного и получить инструкции по уходу за ним.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории. После проведенного в прошлом году ремонта ее мощность возросла вдвое и теперь составляет до 120 тысяч анализов в год.