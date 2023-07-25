Москва 25 июля 2023, 13:11 Москвичи воспользовались услугами в жилищной сфере более 70 тысяч раз за полгода Москвичи воспользовались услугами и сервисами в жилсфере свыше 70 тысяч раз за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

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За полгода жители столицы свыше 70 тысяч раз воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере. В том числе около 47 тысяч обращений поступило через сайт mos.ru, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

За первые шесть месяцев этого года москвичи воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере более 70 тысяч раз, из них свыше 65 процентов обращений поступило онлайн. Максим Гаман

По его словам, наиболее востребованным у москвичей стал сервис «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете», к нему прибегли около 30 тысяч раз.

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Самой популярной госуслугой оказалась «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31.01.1998 правах на объекты жилищного фонда» — свыше 14 тысяч раз в первом полугодии.

В пятерку лидеров по числу обращений за шесть месяцев этого года также вошли услуги по заключению договоров соцнайма и приватизации жилых помещений. Помимо этого, очередники обратились за перерегистрацией учетного дела 4,6 тысячи раз.

Всего москвичам доступно около 20 разных услуг и сервисов в жилищной сфере. В частности, на mos.ru предлагают узнать номер в очереди на улучшение жилусловий, воспользоваться суперсервисом по реновации или встать на жилищный учет.

Ранее электронные сервисы Москвы получили премию «Приоритет: Цифра — 2023». Оценка проводилась экспертами по ряду критериев, включая инновационность, новизну и успешность реализации.