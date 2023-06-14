Москва 14 июня 2023, 19:52 Более 70 старых домов на северо-востоке Москвы попали под программу реновации

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В Северо-Восточном административном округе Москвы под программу реновации попали 73 жилых дома. Об этом сообщили «Дни.ру».

В ходе первого этапа переселения около девяти тысяч жителей округа получили ключи от новых квартир. Жильцы 44 старых домов переехали в новостройки поблизости.

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Отмечается, что попавшие под программу реновации москвичи получат квартиры с улучшенной планировкой и отделкой под ключ, на первых этажах новых комплексов расположатся предприятия сферы торговли и услуг.