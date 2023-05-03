Москва 03 мая 2023, 09:42 Более 70 стартапов появились в Москве благодаря конкурсу «Лидеры цифровой трансформации» Собянин: в столице появились 70 стартапов по конкурсу «Лидеры цифровой трансформации» freepik.com

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В Москве реализуется почти 70 инновационных проектов, появившихся при помощи конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас на хакатон уже зарегистрировали свыше четырех тысяч специалистов.

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«Больше половины победителей конкурса „Лидеры цифровой трансформации — 2022“ создали свои стартапы. Их разработки решают реальные городские или коммерческие задачи», — отметил глава города.

Участникам команды Future Of MedTech удалось разработать веб-платформу по автоматической обработке и разметке снимков КТ и МРТ.

Команда подписала контракт с Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы о тестировании продукта. Участникам одобрили грант в два миллиона рублей.

Команда IDEV разработала сервис, который рассчитывает рыночную стоимость недвижимости в Москве с помощью ИИ.

В июле закончится его тестирование в Аналитическом центре столицы. Затраты на испытания компенсирует выделенный грант на 700 тысяч рублей.

Команда Good Genius создала сервис, с помощью которого можно оценивать качество городского благоустройства. Сейчас продукт готовят к тестированию.

Заявки на конкурс принимаются до 21 мая.