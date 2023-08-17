Москва 17 августа 2023, 11:48 Более 70% плановых работ выполнили в московских дворах Бирюков: более 70% плановых работ по благоустройству дворов выполнили в Москве Комплекс городского хозяйства Москвы

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В Москве выполнили более 70% запланированных работ по благоустройству дворов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в этом году запланировали обновить более 1,6 тысячи дворовых территорий. Эту задачу уже выполнили на 70%.

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В рамках этих работ во дворах обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки, установили качели и беседки. На детских и спортивных площадках заменили покрытие и оборудование. Кроме того, открыли площадки для выгула домашних питомцев.

Жители могли принять участие в выборе дизайна малых архитектурных форм.

Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха. Петр Бирюков

Ранее голосование за самый зеленый двор началось в Подмосковье. Инспекторы ГУСТ рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов.