25 января 2024, 13:50
Более 70 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги
Власти выставили на торги 72 машино-места в подземном паркинге в центре Москвы
Москва выставила на аукцион 72 машино-места на подземной стоянке в Таганском районе. Заявки примут до конца января, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Парковка с удобным выездом на Волгоградский проспект и улицу Симоновский Вал находится в жилом квартале по адресу: улица Мельникова, дом 2. Рядом также находятся автозаправочные станции, мойки, пункты техобслуживания и шиномонтажа.
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«Всего доступно 72 лота площадью от 13,7 до 21,8 квадратного метра. Их реализуют посредством публичного предложения», — уточнил Пуртов.
Аукцион пройдет онлайн 8 и 9 февраля на электронной торговой площадке «Росэлторг» среди пользователей с усиленной квалифицированной электронной подписью. Его формат предполагает последовательное понижение первоначальной цены.
Ранее в Москве расширили зону платной парковки. В ближайшее время на 81 участке улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей.
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