Москва 14 апреля 2023, 12:26 Более 650 тысяч «квадратов» недвижимости сдали на юге Москвы за первый квартал Войстратенко: более 650 тысяч «квадратов» недвижимости сдали на юге Москвы с начала года РИА «Новости»

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На территории ЮАО за первые три месяца года сдали 15 объектов капитального строительства. Их общая площадь составила 659,4 тысячи квадратных метров, при этом 371,3 «квадрата» из них выделены под жилую недвижимость. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что ЮАО с начала года стал одним из лидером по объему ввода реновационного жилья. В Донском районе сдали две новостройки, еще по одному дому — в районах Даниловский и Нагатино-Садовники.

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«Не отстает и социальная инфраструктура — на территории бывшего завода ЗИЛ построен детский сад на 300 мест в составе квартала Зиларт, а для студентов Национального исследовательского ядерного университета „МИФИ“ появилось новое общежитие на 836 человек в районе Москворечье-Сабурово», — отметил он.

Также округ продолжает активно развивать инфраструктуру — как социальную, так и жилую. На строительство восьми объектов уже выдали разрешения — их общая площадь составит порядка 180 тысяч квадратных метров. В числе новых проектов будет детский сад и жилой дом по программе реновации.

Отдельное внимание уделяют качеству строительно-монтажных работ. За первые три месяца года Мосгосстройнадзор проверил 83 объекта, выявив 246 нарушений, которые связаны с качеством выполнения различных работ. Специалисты ведомства проконтролируют, чтобы их полностью устранили.