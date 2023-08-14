14 августа 2023, 14:49
Более 6,5 тысячи семей в Москве получили квартиры по реновации с начала года
Гаман: квартиры по реновации получили более 6,5 тысячи семей в Москве с начала года
С января по июнь этого года более 6,5 тысячи семей заключили договоры с городом на квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, почти 89% семей, заключивших с договоры на квартиры, уже зарегистрировали свои права собственности в Росреестре.
По программе реновации за первые шесть месяцев 2023 года более 6,5 тысячи семей заключили с департаментом договоры на новое жилье. Свыше 5,7 тысячи из них зарегистрировали права собственности в Росреестре, еще 815 семей проживают в квартирах по договорам социального найма.
Максим Гаман
Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что за первое полугодие на кадастровый учет поставили 29 многоквартирных домов в рамках программы реновации. Уже свыше 15 тысяч человек получили право собственности на квартиры в этих домах.
Оформление прав осуществлялось одновременно с постановкой дома на кадастровый учет, и жителям не требовалось лично обращаться в Росреестр. Оформление социально значимых объектов, включая дома по программе реновации, организация осуществляла в упрощенном порядке.
Так, более 20 домов также возвели по реновации на юге Москвы. В ЮАО столицы в реновации участвуют 378 домов, в которых проживают свыше 82 тысяч человек.
Строительство
Москва 2023
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