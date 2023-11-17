Москва 17 ноября 2023, 16:52 Более 65 домов построят по реновации на юго-востоке Москвы Собянин рассказал о 67 домах, которые построят по реновации в ЮВАО Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Юго-Восточном административном округе столицы построят 67 домов по программе реновации. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строим и проектируем 67 домов по программе реновации в ЮВАО», — сообщил мэр.

Реклама

Уже построили 40 зданий, в 39 из них начался процесс заселения. Остальные находятся на стадии проектирования.

Общее количество домов, включенных в программу реновации в ЮВАО, составит 818. В них проживает более 164 тысяч человек. Рядом построят необходимые социальные и спортивные объекты.

В сентябре в Некрасовке открылась школа на 1150 мест для жителей 17-го квартала, а в Люблине одобрили проект детского сада и образовательного комплекса. В планах властей Москвы — возвести школу в Лефортове и Нижегородском районе, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в Выхино-Жулебине.

В Москве выделили под строительство домов по реновации почти 10 миллионов «квадратов».