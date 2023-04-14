Москва 14 апреля 2023, 11:52 Более 600 строек Москвы полностью перевели в «цифру» Заммэра Бочкарев: документооборот на 611 стройках Москвы полностью перевели в «цифру» Pxhere

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Более 600 строек в Москве полностью перевели документооборот в электронный вид. Об этом рассказал заммэра в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других», — отметил он.

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Изменения стали возможны за счет успешного пилотирования придуманных в стране IT-решений на территории Международного медицинского кластера. Новая система позволяет всем участникам строительного процесса создавать, проверять, редактировать и согласовывать документы, а также устанавливать для разных людей разные уровни доступа.

Руководитель ИЦК «Строительство» Минстроя РФ, генеральный директор «Аметист Групп» Марат Хафизов отметил, что сегодня строительство в стране активно переходит в цифровой формат. Для этого используют исключительно решения отечественных IT-разработчиков. Благодаря нововведениям получилось сократить сроки согласования документации в пять-шесть раз, а также снизить до 8% затрат на реализацию проекта.