Москва 08 августа 2023, 14:23 Более 600 новых объектов появится в Москве к 2025 году Загрутдинов: 609 объектов недвижимости по реновации и АИП построят в Москве к 2025 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице за период 2023-2025 годов построят 609 новых объектов недвижимости. Их возведут по реновации и адресной инвестиционной программе (АИП). Общая площадь зданий составит 13,4 миллиона квадратных метров, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По его словам, для реализации этих планов город выделил около 2,9 триллиона рублей. На эти средства возведут не только дома, но и 167 километров дорог, 63 километра линий метрополитена.

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«В планах также опережающие темпы строительства объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и других важных для комфортной жизни горожан объектов», — добавил Загрутдинов.

Он подчеркнул, что специалисты обладают достаточным опытом и навыком для возведения прочных и современных конструкций. Также территории вокруг всех объектов благоустроят и при необходимости озеленят.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что строительство склада морепродуктов завершили в Люберцах.