26 апреля 2023, 11:39
Более 60 тысяч «квадратов» недвижимости построят на юго-западе Москвы
В Обуховском районе Москвы построят 61,5 тысячи квадратных метров недвижимости
Еще 61,5 тысячи квадратных метров недвижимости построят в Обручевском районе Москвы в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
«Новые объекты появятся на улице Обручева, владения 23-25А. Здесь разместится общественно-деловая застройка, включая детский сад на 275 воспитанников и школу на 1000 мест», — отметил он.
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В рамках проекта реорганизуют 9,31 гектара территории. Завершить работы должны за четыре года — отсчет пойдет с того момента, как в силе вступит решение о комплексном развитии территории.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что сейчас территория между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова используется неэффективно. Там расположены автомойки и автобаза. Их место займут помещения под офисы, отделения банков и образовательные учреждения. Кроме того, там построят ФОК со скалолазным центром — его площадь составит боле девяти тысяч «квадратов».
«Благодаря реорганизации участка город получит более тысячи новых рабочих мест», — заключил он.
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