Москва 09 апреля 2023, 18:41 Более 60 событий пройдут на культурных площадках Москвы ко Дню космонавтики РИА «Новости»

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В честь Дня космонавтики, 12 апреля, в Москве пройдет более 60 культурных мероприятий. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Жителям и гостям столицы предложат принять участие в лекциях и встречах с учеными и путешественниками, желающие увидеть звезды и планеты смогут вместе со специалистами посмотреть в телескоп.

В Музее космонавтики с 10 по 16 апреля пройдут показы научно-фантастического кино и мультфильмов, лекции, викторины и семейный квест. В ЦВЗ «Манеж» с 11 апреля будет работать выставка заслуженных художников России Генриха Стопы и Виктора Шмохина «Космос».

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В сам День космонавтики в сети кинотеатров «Москино» устроят показы фильмов о Марсе и экспедициях на Венеру, а в «Сокольниках» проведут занятие «От земли до неба». Концертно-интерактивная программа в выставочном центре парка «Фили» начнется в 16:00 и продлится два часа.

Полный список тематических акций есть на портале мэра и правительства Москвы.