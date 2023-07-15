15 июля 2023, 15:52
Более 60 исторических усадеб отреставрировали в Москве за 12 лет
Собянин: в Москве за 12 лет отреставрировали 60 усадеб — объектов культурного наследия
За последние десятилетия в столице удалось восстановить больше 60 усадеб, которые носят статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Москва — лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб», — подчеркнул он.
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Глава города отметил, что специалисты провели реставрационные работы крупных ансамблей с прилегающими зелеными территориями, таких, как Остафьево и Старо-Никольское, а также восстановили и небольшие здания, например усадьбу Андрея Сытина.
Сегодня работы идут еще на 74 объектах, в том числе на стадии проектирования. В частности, реставрируют усадьбы: Виноградово, Бергово, Покровское-Стрешнево, Кусково, Баташева. По окончании работ особняки появятся в разных туристических маршрутах, также в них будут проводить лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия.
Ранее Собянин рассказал о реставрации московских памятников истории и культуры.
Реставрация
Сергей Собянин
Москва 2023
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