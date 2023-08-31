Москва 31 августа 2023, 11:09 Более 60 домов с охранным статусом отремонтируют в Москве к 2030 году Кескинов: более 60 домов с охранным статусом отремонтируют до 2030 года в Москве РИА «Новости»

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В столице пройдет реставрация более 60 домов, имеющих охранный статус. Работы завершатся к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор городского фонда капитального ремонта Артур Кескинов.

«До 2030 года в совокупности будет отреставрировано более 60 домов, имеющих охранный статус», — сообщил Кескинов.

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Ранее сообщалось о том, что в Москве отремонтируют дом на Арбате, в котором жил Сергей Есенин. Здание 1912 года постройки признали объектом культурного наследия регионального значения.

Кроме того, по региональной программе реставрации отремонтируют еще около 28,5 тысячи домов.