31 августа 2023, 11:09
Более 60 домов с охранным статусом отремонтируют в Москве к 2030 году
Кескинов: более 60 домов с охранным статусом отремонтируют до 2030 года в Москве
В столице пройдет реставрация более 60 домов, имеющих охранный статус. Работы завершатся к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор городского фонда капитального ремонта Артур Кескинов.
«До 2030 года в совокупности будет отреставрировано более 60 домов, имеющих охранный статус», — сообщил Кескинов.
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Ранее сообщалось о том, что в Москве отремонтируют дом на Арбате, в котором жил Сергей Есенин. Здание 1912 года постройки признали объектом культурного наследия регионального значения.
Кроме того, по региональной программе реставрации отремонтируют еще около 28,5 тысячи домов.
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