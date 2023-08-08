Москва 08 августа 2023, 19:49 Более 5,6 тысячи парковочных мест купили москвичи, участвующие в реновации Левкин: более 5,6 тысячи машино-мест приобрели участники программы реновации в Москве Фото: freepik.com

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Москвичи, участвующие в программе реновации, купили свыше 5,6 тысячи парковочных мест. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Жильцам расселяемых домов предоставляется приоритетное право на покупку машино-мест в новостройках реновации со скидкой 40%. На каждую квартиру можно приобрести до двух машино-мест со скидкой», — уточнил он.

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Левкин отметил, что с января по август этого года жильцы купили 1,4 тысячи машино-мест, а всего с начала реновации — 5,6 тысячи. По его словам, новостройки оснащены паркингами и необходимой инфраструктурой.

Председатель Общественного штаба Валерий Теличенко добавил, что места на подземных парковках домов по реновации могут приобрести и собственники, и наниматели. Однако сделать это можно не позднее 12 месяцев с момента заключения первого договора на квартиру в новом доме. Затем нереализованные парковочные места поступят в свободную продажу.

Ранее участники реновации в Северном административном округе начали переселяться в новостройки. Как минимум 60 жителей ветхих домов получили квартиры.