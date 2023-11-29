Москва 29 ноября 2023, 15:07 Более 500 видов рыбы представили на рынке «Москва — на волне» Собянин: уникальный рыбный рынок «Москва — на волне» открыли на востоке столицы Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы открыли специализированный рынок «Москва — на волне». Покупатели смогут там приобрести свыше 500 наименований рыбы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Во многих городах мира есть крупные рыбные рынки, которые пользуются у жителей большой популярностью. Мы решили открыть первый такой мега-рынок в Москве — на Новоухтомском шоссе, 2а», — уточнил он.

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Глава города отметил, что более 30 отечественных компаний представили на выбор посетителям широкий ассортимент живой, охлажденной, свежемороженой, вяленой и копченой продукции из трех океанов и 13 морей.

На рынке запустили собственное производство. Работники цеха готовят маринады по эксклюзивным рецептам, полуфабрикаты, консервы. На площадке с фудкортом, рассчитанным на 126 гостей, открыли рестораны. Там можно попросить поваров приготовить блюда из купленной на рынке рыбы.

Эксперты также заявили, что выловленная в России рыба ценится выше чилийской. Например, отечественный лосось занимает первое место в мировом рейтинге.