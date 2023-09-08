Москва 08 сентября 2023, 13:11 Более 500 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы Более полумиллиона человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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За четыре часа свыше 500 тысяч москвичей отдали свои голоса на выборах мэра и депутатов ТиНАО. Наблюдатели зафиксировали повышенный интерес к голосованию среди жителей столицы, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

«Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за четыре часа это доказывает», — отметила она.

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До этого в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве-2023 сообщили, что за 2,5 часа более 50 тысяч человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.

Голосование продлится с 8 по 9 сентября. Участвовать в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образованиях ТиНАО несколькими способами: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажного бюллетеня на почти 2,1 тысячи участках или из дома.

Ранее DDoS-атаки на систему онлайн-голосования зафиксировали в Москве. При этом на процесс выборов это никак не повлияло.