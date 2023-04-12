Москва 12 апреля 2023, 13:19 Более 500 пар поженились в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ Заммэра Ракова: в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ поженились более 500 пар Pxhere

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С 2021 года в историческом павильоне «Космос» начали проводить торжественные регистрации брака. За это время там поженились уже более 500 пар, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что площадку для регистрации брака в историческом павильоне «Космос» открыли ровно два года назад, в честь 60-летия первого полета человека в космос.

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«За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают „космическую“ церемонию из-за ее уникальности: на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ», — отметила Ракова.

В 2023 году там продолжат проводить церемонии бракосочетания: пожениться смогут более 300 пар. Кроме «Космоса», заключить брак можно еще в 30 различных выездных локациях в разных точках столицы, от старинных усадеб до небоскребов. Скоро откроется еще одна локация — Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно».