27 ноября 2023, 13:32
Более 500 объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года
Бочкарев: более 11,6 млн кв. метров недвижимости ввели в Москве в 2023 году
С начала 2023 года в Москве появилось 523 новых объекта капитального строительства, их общая площадь превысила 11,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
По его словам, с января в Москве ввели в эксплуатацию на 32% больше «квадратов» недвижимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда в городе сдали 8,8 миллиона квадратных метров.
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«Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми — сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров» — уточнил Бочкарев.
Он добавил, что часть объектов появилась в столице по программе реновации — 52 дома построили для расселенных жителей Москвы. Общая площадь квартир составила более 857 тысяч квадратных метров. При этом 80% появившихся объектов построили на средства инвесторов.
«В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения», — добавил заммэра.
С начала года в Москве одобрили строительство 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Строительство
Недвижимость
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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