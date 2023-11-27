Москва 27 ноября 2023, 13:32 Более 500 объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года Бочкарев: более 11,6 млн кв. метров недвижимости ввели в Москве в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала 2023 года в Москве появилось 523 новых объекта капитального строительства, их общая площадь превысила 11,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, с января в Москве ввели в эксплуатацию на 32% больше «квадратов» недвижимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда в городе сдали 8,8 миллиона квадратных метров.

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«Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми — сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров» — уточнил Бочкарев.

Он добавил, что часть объектов появилась в столице по программе реновации — 52 дома построили для расселенных жителей Москвы. Общая площадь квартир составила более 857 тысяч квадратных метров. При этом 80% появившихся объектов построили на средства инвесторов.

«В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения», — добавил заммэра.

С начала года в Москве одобрили строительство 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости.