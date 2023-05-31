Москва 31 мая 2023, 17:04 Более 500 мероприятий пройдет на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве Более 500 мероприятий проведут за четыре дня книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Для москвичей и гостей столицы подготовили сотни мероприятий в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в первые дни лета. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимира Григорьева.

В Москве с 2 по 6 июня будет проходить праздник литературы, чтения и искусств — девятый книжный фестиваль «Красная площадь», на котором гости увидят больше 500 разных событий. Посетители мероприятия за четыре фестивальных дня смогут встретиться с писателями, издателями и поэтами.

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«Мы ожидаем 400 издательств из всех уголков нашей страны. Также будут участвовать Республика Белоруссия и четыре новых региона РФ. Всего на Красной площади будет представлено 100 тысяч различных изданий», — уточнил Григорьев.

Организаторы подготовили 13 тематических площадок, которые откроются для посетителей в 10 часов. Это будут — «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России и Республика Беларусь», «Библиотека», «Музейная линия». Фестиваль, предположительно, посетят свыше 200 тысяч гостей.

Ранее горожанам сообщили, что Московский летний музыкальный фестиваль пройдет с 1 июня по 2 июля в парке «Зарядье».