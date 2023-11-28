Москва 28 ноября 2023, 18:37 Более 50 тысяч люксовых машин отправили на штрафстоянки в Москве с начала года Дептранс Москвы: 52 тысячи люксовых машин увезли на штрафстоянки с начала года Freepik

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С января этого года на спецстоянки эвакуировали 52 тысячи люксовых автомобилей. Водители бросали их в неположенных местах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что элитные иномарки оставляли на тротуарах, рядом с пешеходными переходами, под запрещающими знаками и на местах для инвалидов. Специалисты зафиксировали и другие нарушения правил остановки и стоянки.

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Дептранс составил антирейтинг машин, которые чаще всего приходилось увозить на штрафстоянки. Среди них — Toyota, Mercedes и BMW. Встречались и нарушители на более дорогих автомобилях, как Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.

«Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, независимо от марки и внешнего вида», — уточнили глава дептранса Максим Ликсутов.

Такие машины мешают пешеходам и городскому транспорту, закрывая им обзор. Это может привести в авариям, добавили в ведомстве.

Адвокат Анатолий Миронов сообщил, что водителей ждут штрафы за видео и фото нарушений в соцсетях. По закону правоохранители обязаны реагировать на такие публикации.