Москва 22 января 2024, 13:13 Более 50 тысяч человек спасли в первом флагманском центре в Москве за год Ракова: врачи первого флагманского центра Москвы за год спасли 50 тысяч человек Freepik

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За год медики флагманского центра городской клинической больницы имени Вересаева в Москве спасли свыше 50 тысяч человек. Это стало возможным благодаря новому стандарту экстренной помощи и современным информационным технологиям, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Стандарт подразумевает единые алгоритмы и логистику оказания экстренной помощи в любой больнице, выверенную командную работу всех подразделений и сотрудников», — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, это упрощает процесс диагностики на всех этапах, увеличивает скорость принятия решений и качество оказываемой медпомощи.

Ракова отметила, что за 12 месяцев работы центра пропускная способность больницы возросла на 40%. Время от поступления пациента до его первичного осмотра сократилось почти втрое и сейчас на это уходит не более 20 минут. Около половины экстренных больных получили медпомощь без госпитализации за два часа, треть — за шесть часов.

Большая часть пациентов, которая поступала в течение года во флагманский центр, пришлась на жителей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Второе место занимают больные с острой хирургической патологией, третье — травмы. В центре удалось провести 36 сложнейших операций в гибридном формате.

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