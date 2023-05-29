Москва 29 мая 2023, 08:26 Более 50 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства Мэр Собянин: московскую неделю предпринимательства посетили более 50 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Бизнесмены, банкиры и представители власти обсудили на форуме новые экономические тенденции и условия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа Московской недели предпринимательства началась с двухдневного форума, во время которого участники говорили о развитии экономики. Москва разработала два новых проекта для столичных предприятий. В частности, речь идет о платформе «БизнесМаркет», на которой представлен полезный для представителей бизнеса функционал.

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Благодаря площадке можно решать задачи с налоговой, подбирать кадры и расширять финансирование. Кроме того, планируется провести конкурс «Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы» проекта «Сделано в Москве» и платформы SuperJob.

«Впервые в рамках программы прошел форум Moscow Export Day. Эксперты по внешней экономике, предприниматели и наши партнеры из Аргентины, Мексики, Вьетнама, Индонезии и других стран обсудили новую логистику, перспективы экспорта московских товаров, услуг и так далее», — отметил мэр.

Центральный парк инновационного центра «Сколково» стал площадкой для масштабной в СНГ технологической конференции для новаторов и инновационных стартапов Startup Village. Новые разработки виртуальной реальности, электротранспорта, медицины продемонстрировали 40 компаний Москвы — это в два раза больше, чем в прошлый раз.

Участники программы «Сделано в Москве» открыли ярмарки своей продукции, а в «Технограде», расположенном на ВДНХ, ученики старших классов и студенты — авторы лучших бизнес-идей проекта «Бизнес-уик-энд» — реализовали свои товары. Закончилась масштабная программа Московской недели предпринимательства фестивалем науки и технологий Geek Picnic.

«Впервые за долгое время он был бесплатным для горожан. Все желающие общались с учеными, разработчиками и успешными бизнесменами», — заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве работают почти 900 тысяч малых и средних предприятий.