29 июля 2023, 16:34
Более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве
Заммэра Петр Бирюков: в Москве выполнили более 50% работ по ремонту энергоподстанций
В столице удалось выполнить больше половины запланированных на год работ по ремонту энергоподстанций. Большую часть из них проводят во время отсутствия повышенных нагрузок на энергетическую инфраструктуру — с апреля по декабрь, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — уточнил он.
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Бирюков добавил, что план работ рассчитывают с учетом периодов пиковых нагрузок и праздничных дней. По этой причине в основном ими занимаются с апреля по декабрь.
Заммэра отметил, что работы подразумевают контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств. Специалисты капитально ремонтируют и обновляют силовые трансформаторы, электрооборудование и заземляющие устройства, а также устанавливают новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики.
Ранее горожанам сообщили, что 40 трансформаторных подстанций отремонтируют в Мытищах к 2024 году. Работы по ремонту электросетей начнут с деревни Долгиниха.
Электричество
Москва 2023
Петр Бирюков
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