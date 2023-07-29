Москва 29 июля 2023, 16:34 Более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве Заммэра Петр Бирюков: в Москве выполнили более 50% работ по ремонту энергоподстанций Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице удалось выполнить больше половины запланированных на год работ по ремонту энергоподстанций. Большую часть из них проводят во время отсутствия повышенных нагрузок на энергетическую инфраструктуру — с апреля по декабрь, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — уточнил он.

Реклама

Бирюков добавил, что план работ рассчитывают с учетом периодов пиковых нагрузок и праздничных дней. По этой причине в основном ими занимаются с апреля по декабрь.

Заммэра отметил, что работы подразумевают контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств. Специалисты капитально ремонтируют и обновляют силовые трансформаторы, электрооборудование и заземляющие устройства, а также устанавливают новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики.

Ранее горожанам сообщили, что 40 трансформаторных подстанций отремонтируют в Мытищах к 2024 году. Работы по ремонту электросетей начнут с деревни Долгиниха.