Москва 02 мая 2023, 09:24 Более 50 памятников архитектуры Москвы откроют для посетителей после реставрации Собянин: более 50 памятников архитектуры откроют в Москве после реставрации РИА «Новости»

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В 2023 году москвичи и гости столицы смогут посетить более 50 отреставрированных памятников культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Каждый год включаем в программу Дней исторического и культурного наследия примеры ярких работ. Им посвящен отдельный цикл мероприятий — „Реставрация наследия“», — написал он.

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Собянин отметил, что в этом году все желающие смогут посетить более 50 памятников архитектуры, которые открыли после реставрационых работ. В их числе — главный дом городской усадьбы Сумарокова — Тюляевой, который находится на улице Забелина.

Также открыт главный дом усадьбы Васильчиковых. Реставрацию расположенной на на Большой Никитской улице усадьбы завершили в 2019 году, подчеркнул мэр столицы.

Отреставрировали и усадьбу Муравьевых-Апостолов, которая находится на Старой Басманной улице. Кроме того, жители и гости столицы могут полюбоваться красивыми видами с высоты колокольни Высоко-Петровского монастыря. Там реставрационные работы завершили в 2018 году.