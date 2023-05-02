02 мая 2023, 09:24
Более 50 памятников архитектуры Москвы откроют для посетителей после реставрации
Собянин: более 50 памятников архитектуры откроют в Москве после реставрации
В 2023 году москвичи и гости столицы смогут посетить более 50 отреставрированных памятников культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Каждый год включаем в программу Дней исторического и культурного наследия примеры ярких работ. Им посвящен отдельный цикл мероприятий — „Реставрация наследия“», — написал он.
Реклама
Собянин отметил, что в этом году все желающие смогут посетить более 50 памятников архитектуры, которые открыли после реставрационых работ. В их числе — главный дом городской усадьбы Сумарокова — Тюляевой, который находится на улице Забелина.
Также открыт главный дом усадьбы Васильчиковых. Реставрацию расположенной на на Большой Никитской улице усадьбы завершили в 2019 году, подчеркнул мэр столицы.
Отреставрировали и усадьбу Муравьевых-Апостолов, которая находится на Старой Басманной улице. Кроме того, жители и гости столицы могут полюбоваться красивыми видами с высоты колокольни Высоко-Петровского монастыря. Там реставрационные работы завершили в 2018 году.
Реставрация
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама