Москва 13 сентября 2023, 16:09 Более 50 образовательных учреждений построили в Москве с начала года Бочкарев: 19 школ и 34 детских сада построили в Москве за 2023 год Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С января по сентябрь текущего года в столице возвели 19 школ и 34 детских сада. Их построили за счет средств городского бюджета и инвесторов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Комплексный подход к развитию городских районов подразумевает создание максимально комфортных условий для жизни, отдыха и работы. Поэтому строительству объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений, уделяется большое внимание», — подчеркнул он.

Реклама

Бочкарев добавил, что план по строительству детских садов перевыполнили. До конца года планируют возвести еще семь школ.

Ранее стало известно, что более 100 зданий школ искусств отремонтировали в Москве за шесть лет.